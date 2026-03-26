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fcinter1908 partite VIDEO / Qualificazioni Mondiali: Zielinski, che gol! L’interista porta la Polonia in finale ai play-off

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VIDEO / Qualificazioni Mondiali: Zielinski, che gol! L’interista porta la Polonia in finale ai play-off

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Il centrocampista nerazzurro ha segnato il gol del due a uno che vale la vittoria della Nazionale polacca che affronterà in finale la Svezia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il suo gol è quello della rimonta. Il due a uno della Polonia contro l'Albania lo ha firmato Piotr Zielinski. Nella semifinale dei play-off per la qualificazione ai Mondiali la Nazionale polacca aveva subito al 42esimo il gol di Hoxha. Nel secondo tempo il pareggio di Lewandowski che ha riaperto la partita.

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Getty Images

Al 73esimo la bellissima rete da fuori area del centrocampista nerazzurro: un tiro di destro con palla indirizzato nell'angolino basso alla sinistra del portiere avversario e che vale il passaggio alla finale dei play-off per la sua Nazionale che affronterà la Svezia che ha battuto l'Ucraina per tre a uno. Il calciatore nerazzurro è rimasto in campo fino all'81esimo.

 

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