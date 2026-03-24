Il canale streaming riguarda la partita del Franchi e gli episodi di una gara giocata senza Chivu in panchina e senza la forza di far girare tutto dal verso giusto

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 16:56)

Fiorentina-Inter vista da bordo campo o meglio dalla bordo cam di DAZN. Non c'era Chivu in panchina ma 'Cochi' Kolarov, il suo vice (ed ex nerazzurro come lui). Esposito segna dopo un minuto, cross di Barella per la testa di Pio che non sbaglia. Un avvio fantastico per i nerazzurri. Il sostituto di Chivu esulta in panchina e Barella dice ai suoi compagni: "Ancora, ancora eh". Il gol nasce con una protesta di Vanoli, allenatore viola che urla all'arbitro che Dumfries ha battuto la rimessa con i piedi dentro al rettangolo di gioco. Lo dice anche a Colombo dopo il gol. Le punte dei piedi dell'olandese sembrano dentro. I piedi da regolamento possono stare parzialmente nel campo, l'importante è che non siano totalmente oltre la linea. Il gol è regolare e Vanoli si rassegna.

C'è anche un secondo gol dell'Inter: al settimo minuto. Ma Barella è oltre e fischiano il fuorigioco: si chiedono tutti per cosa, ma il centrocampista è oltre e la rete viene annullata. C'è poi l'episodio del fallo di mano in area di Pongracic: Barella urla all'arbitro: "Colombo è mano", mentre rientra in difesa. Kolarov in panchina apre le braccia, il quarto uomo gli assicura: "Già guardato". Il vice di Chivu guarda verso la tribuna, Palombo sente chi è vicino al tecnico nerazzurro: "È braccio o no?", si chiede il vice allenatore nerazzurro. Ma per arbitri e VAR non è rigore.

Nel secondo tempo l'Inter non trova più la forza di incidere. Thuram alza troppo la palla di testa. Kolarov chiede ai suoi intanto di salire quando c'è da coprire e poi dice a Dimarco di alzare il ritmo e chiede al centrocampo di salire. Ma la squadra non ci riesce e la Fiorentina va vicino al pari due volte almeno. Poi arriva il pari: Barella perde palla, Frattesi non riesce a raggiungere l'avversario, la palla arriva a Gudmusson che tira, Sommer respinge, sulla ribattuta ci arriva prima Ndour. Gol del pari. Frattesi ha le mani nei capelli, Kolarovscalcia la malcapitata bottiglietta d'acqua a bordo campo. Barellatorna in mezzo e apre le braccia: è sconsolato. La panchina chiede una reazione e si prova ad alzare il baricentro della squadra. Ma fino al 95esimo non arrivano tiri. Bonny perde un pallone. Kolarov gli urla: "Angelo corri, caz*". Barella viene sostituito, esce in campo arrabbiatissimo e impreca. Probabilmente ripensando a quella palla persa che ha portato all'1-1.

Nove purissimo — Al 92esimo il tiro di Akanji è centralissimo. Manca sempre meno. Al 95esimo arriva la chance che cambiarebbe tutto: Pio Esposito si gira benissimo in area davanti a De Gea, un gesto "da nove purissimo", dicono a DAZN. Ma non basta, il portiere viola para e mette a lato. Arriva il triplice fischio: il portiere viola esulta, ha salvato il risultato. "Due punti in tre partite. Se Cochi e Renato cantano le vita l'è bella, i nerazzurri escono dal Franchi masticando un amarissimo la vita l'è ndoura".

(Fonte: DAZN)