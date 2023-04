Acerbi: “Inter, adesso sono tutte finali. Con Inzaghi ho un buon rapporto. Per colpa…”

Francesco Acerbi si racconta in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A. Dalla malattia, fino agli obiettivi con l'Inter, queste le parole del difensore nerazzurro. "Tuti abbiamo difficoltà nella vita e nelle cose difficili deve emergere il carattere. Se non ce l'hai, i problemi che hai qua li avrai anche da un'altra parte, non devi cercare mai alibi".

"Lo sgambetto al Napoli? Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non era insormontabile. Poi da lì abbiamo perso dei punti, adesso siamo lì a rincorrere, per colpa nostra il campionato stiamo facendo meno. Il derby? È sempre bello vincere il derby o vincere un trofeo con un derby. Sono belle sensazioni, è quando perdi che è un disastro. La Salernitana? Abbiamo dimostrato che in campionato abbiamo perso con le piccole. La Salernitana è una buona squadra. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col Monza, abbiamo perso con lo Spezia... La partita di Salerno è come una finale, come tutto il campionato da adesso".