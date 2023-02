Adani: “Il più grande centravanti di sempre è Il Fenomeno. Ecco chi all’Inter era fortissimo”

Ospite dell'ultima puntata di PoretCast, il podcast di Giacomo Poretti, Lele Adani, ex difensore anche dell'Inter e oggi commentatore calcistico in tv, ha parlato anche della sua esperienza in nerazzurro:

"Nei calciatori brasiliani vedo tutto: intelligenza, forza, amore per il gioco. Noi a volte siamo troppo pesanti nell'analizzare il calcio da un punto di vista tattico. Al brasiliano devi rompere meno i coglioni. Quando vedo un brasiliano, faccio un passo indietro e me lo godo. Ho giocato con il centravanti più forte della storia del calcio, Ronaldo, ma anche con Adriano. Quando fai una carriera come la mia, puoi affermare che i giocatori forti nascono in ogni parte del mondo. All'Inter ho giocato con un giocatore fortissimo che era Stephane Dalmat: aveva forza, tecnica, sapeva calciare da lontano. L'attaccante che mi ha fatto impazzire? Ho giocato contro grandi calciatori, ma posso dire che Luiz Nazario da Lima era di un'altra categoria, perché lui nel suo tempo ha fatto vedere cose che non c'erano. Quello che vedi ora, 25 anni dopo, lo fanno in tanti, ma allora non lo conoscevi. Ha sempre fatto cose nuove, speciali: muoveva gambe, caviglie. Era troppo grande".