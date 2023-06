Addio Brozovic, Gazzetta: “Scelta Inter non solo economica: al club non è piaciuta una cosa”

Arrivato all'Inter nel gennaio 2015, Marcelo Brozovic è ad un passo da lasciare i nerazzurri per approdare all'Al-Nassr. Un addio doloroso per quanto dimostrato in campo dal croato ma - riporta La Gazzetta - anche una scelta precisa dell'Inter:

"Per l’Inter è una precisa scelta di campo, che parte da questioni economiche ma tocca anche la sfera tecnica e comportamentale. La vendita di Brozo è, sì, necessaria per avere subito le munizioni per Frattesi, ma consente pure di dare una sforbiciata decisa al monte ingaggi, come preteso dal nuovo Settlement Agreement. Brozo è il più pagato della compagnia e pesa al lordo più di 13 milioni l’anno per le prossime tre stagioni: in un colpo solo l’Inter si alleggerirebbe di una zavorra da 50", spiega la Rosea che poi aggiunge: