Al Thani vuole l’Inter? Romano chiarisce: “Ad oggi chi gli è vicino fa sapere che…”

Nel corso di un video sul canale YouTube di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha dato aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter e sulle voci che hanno accostato lo sceicco Jassim Al-Thani al club nerazzurro: "Si sono sentiti tanti rumors sull'Inter: posso garantire che oggi chi è vicino allo sceicco Jassim e al gruppo qatariota che sostiene questo tipo di progetto tecnico di cercare un nuovo club, assicura che non c'è assolutamente niente di concreto in corso. Arrivano smentite non solo sull'Inter, ma in generale: il gruppo voleva comprare il Manchester United, c'era un piano. Quell'operazione è saltata: oggi le discussioni interne sono in corso per decidere come agire ma non ci sono trattative in corso per comprare il club nerazzurro o altri".