Arnautovic: “Non dirò mai di aver vinto la Champions o fatto il Triplete. L’Inter e Mourinho…”

Ai microfoni di LaOla1 Tv, Marko Arnautovic torna sulla sua esperienza con la maglia dell’Inter. Il giocatore in nerazzurro ha raccolto appena 3 presenze e ha lasciato Milano dopo appena una stagione (2009/10). “Da chi ho imparato di più? Certamente quando si tratta di imparare a studiare il nostro sport, quello è José Mourinho. Non sarò mai una persona che afferma di aver vinto una Champions League o il Triplete” ha sottolineato Arnautovic. “Sono stato lì, è stata una bella esperienza. È stato certamente eccezionale per i giovani Ho imparato molto da Mourinho e ho portato molto di questi insegnamenti con me. Sono ancora in contatto con tutti perché abbiamo una chat di gruppo su WhatsApp, quindi ci sono tutti i giocatori e Mourinho“.

(LaOla1 Tv)