Asllani importante per l’Inter e Inzaghi: lo certifica questa chiamata a Reja

Oltre agli azzurri, ieri alla Pinetina è tornato anche Asllani. Il centrocampista martedì sera non è stato utilizzato in Albania-Islanda. "Un assist prezioso da parte del ct Reja e della sua Federazione che, vista l'importanza per Inzaghi del giovane regista ex Empoli, sono stati sensibilizzati con una chiamata partita da Milano", sottolinea il Corriere dello Sport.