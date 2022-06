The Athletic – Lukaku, non c’è problema di soldi Inter-Chelsea. I Blues vogliono contropartite

Continua la trattativa tra Inter e Chelsea per riportare a Milano Romelu Lukaku. La prima proposta del club nerazzurro, 5 milioni per il prestito, è stata rifiutata dai Blues. Ma, secondo quanto riporta The Athletic, l'Inter è pronta a coprire l'intero stipendio del belga e rilanciare per raggiungere una cifra accettabile. "Allo stato attuale, si ritiene che la parte economica non sia l'ostacolo più significativo; si dice che il problema più grande sia il desiderio del Chelsea di inserire nella trattativa delle contropartite".