Sommer, mossa Inter per arrivare anche a Trubin. Straordinari Ausilio per il portiere

Il ds deciderà se seguire la squadra o meno in Giappone in base alla trattativa per il portiere. Prima bisogna chiudere per Sommer

Dopo aver sistemato la corsia di destra, l'Inter ora è concentrata sulla questione portieri. Ceduto Onana allo United, Ausilio e Marotta sono al lavoro per regalare quanto prima almeno un portiere a Inzaghi. È Sommer il prescelto, l'Inter tratta a oltranza col Bayern per abbassare le richieste per lo svizzero.