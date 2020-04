L’avvocato di Wanda: “Ecco perché hanno lasciato Parigi”. C’è l’indizio sul futuro di Icardi?

Mauro ha detto addio a Parigi. Il Psg avrebbe già risolto il contratto di Icardi, secondo quanto riferito da diversi media in questi giorni. Wanda avrebbe fatto arrabbiare i dirigenti del PSG dopo aver informato il club che l’attaccante desidera ritornare a giocare in Italia alla fine della stagione. L’attaccante ha trascorso la stagione in prestito a Parigi, ma secondo quanto rilanciato dal Sun il suo contratto sarebbe stato risolto in anticipo. E sempre secondo il Sun il Chelsea, alla ricerca di un nuovo attaccante, vorrebbe provare in estate a convincerlo a trasferirsi a Londra.

Intanto l’addio di Mauro trova conferme in alcuni indizi, che emergono dall’entourage della moglie e agente Wanda Nara. Il suo avvocato Ana Rosenfeld ha infatti recentemente spiegato come la permanenza di Icardi e famiglia a Parigi non avesse più ragione di essere: “Mauro ha il contratto in scadenza con il Psg e anche il contratto di affitto dell’appartamento in cui alloggiavano Wanda e i ragazzi stava scadendo. Il governo francese ti chiede, quando non hai più obblighi lavorativi che giustifichino il soggiorno, di tornare a casa tua e Wanda l’ha fatto.” L’addio della famiglia Icardi a Parigi sarebbe quindi qualcosa in più di un semplice arrivederci determinato dalla pandemia. Con tutti i risvolti calcistici pronti a diventare il prossimo tormentone di mercato (mai veramente finito).