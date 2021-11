Barzaghi: “Inter, c’è un’indiscrezione in Cina su Jindong che può cambiare tutto per Suning”

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, ha parlato anche della situazione attuale della proprietà dell'Inter

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, ha parlato anche della situazione attuale della proprietà dell'Inter , Suning. Che non attraversa un momento florido, ma che potrebbe presto riacquistare potere in Cina se si concretizzasse una voce che circola sul patron dell'azienda, Zhang Jindong:

"Attenzione, perché potrebbero esserci novità importanti dalla Cina, dove si dice che Zhang Jindong sia in corsa per il posto di Ministro dell'Economia. Questo potrebbe cambiare tutto e dare più potere alla famiglia Zhang sicuramente in Cina. Poi, bisognerà capire se davvero, come sembra, Xi Jinping allenterà la sua stretta sugli investimenti all'estero".