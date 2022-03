Barzaghi: “Futuro Inter? Oaktree conferma: tutto può accadere. Risulta che sia in arrivo…”

Tramite il suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha fatto il punto sugli ultimi temi caldi in casa Inter

"Futuro societario? Parlare di Zhang esautorato fa abbastanza ridere, come non è giusto non riconoscere i meriti alla prima proprietà straniera in grado di vincere in Italia. Il club ora deve fare di tutto per tirarsi fuori da una situazione difficile. Serve unità d'intenti. In futuro vedremo cosa succederà, come ha detto il boss di Oaktree tutto può accadere. A noi risulta una partnership importante in arrivo, così come accaduto per l'Atalanta".