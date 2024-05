"Zhang deve restituire entro lunedì quasi 380 mln a Oaktree. Se non lo dovesse fare, il fondo escuterebbe il pegno, diventando proprietario delle quote di Zhang dell'Inter. La conclusione fino a qualche giorno fa sembrava procedere con un accordo con Pimco che avrebbe dato i soldi a Zhang per chiudere il prestito con Oaktree e restare proprietario dell'Inter. Sono ore frenetiche: Oaktree diventa proprietario dell'Inter se entro lunedì non riceve la restituzione del prestito diventa proprietaria dell'Inter. Non c'è stata la chiusura con Pimco, rimane tutto aperto. Zhang sta lavorando in maniera concreta, siamo agli sgoccioli e non so se ci sia il tempo tecnico per chiudere eventualmente con Pimco"