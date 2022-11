Bayern-Inter, Inzaghi vara una formazione inedita. Bellanova e Asllani, chance importante

In una gara che non conta nulla dal punto di vista della classifica e con la Juve all'orizzonte, è lecito aspettarsi diversi cambi in casa Inter in vista della sfida col Bayern Monaco. Come sottolinea Tuttosport, Simone Inzaghi risparmierà parecchi titolari contro i tedeschi, varando una formazione inedita che però potrà dare la possibilità a parecchie seconde linee di mettersi in mostra in Champions League. Come Robin Gosens. "L’ex Atalanta non sarà l’unica cosiddetta riserva che punta a cambiare il proprio status. In difesa infatti, come braccetto e non da esterno, visto che molto probabilmente Skriniar riposerà, Darmian cercherà, dopo le ottime prove della scorsa estate in quel ruolo, la conferma delle solite sue caratteristiche principali, duttilità e affidabilità".