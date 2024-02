Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato a TMW Radio della situazione economica dell’Inter e non solo

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato a TMW Radio della situazione economica dell’Inter e non solo. “Come anche la Juve, l’Inter ha un indebitamento molto alto, circa 800 milioni a testa quello lordo, ma ai fini contabili conta quello netto. Questa cifra va ridotta di sicuro, ma l'indebitamento finanziario netto è molto meno della metà per tutte e due. Vuol dire che è un indebitamente alto, ma compatibile con gli introiti che ha il club ed è tutto come richiesto dalla UEFA”.