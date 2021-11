Bergomi: “Bellugi merita tutto questo. L’Inter ha riaperto il discorso scudetto, ieri…”

Un giornata dedicata al ricordo di Mauro Bellugi, al quale è stato dedicato l'Istituto Superiore Statale Giuseppe Luigi Lagrange di Milano

BELLUGI - "Mauro era una persona solare, una bella persona e un esempio per tutti. Qui siamo in una scuola, i ragazzi hanno bisogno di buoni esempi e Mauro lo era. Mauro merita tutto questo. Bellugi era un giocatore che ti faceva il tunnel in area, per far capire le sue qualità. Io l'ho incontrato a fine carriera, ma l'ho visto e ho sentito i racconti di chi ha giocato con lui. Un bel marcatore con tante qualità tecniche. Avrebbe fatto bene nel calcio di oggi".