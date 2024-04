"Inter grande festa in giro, non solo a San Siro. Quando ha vinto lo scudetto non ha potuto festeggiare per il Covid, poi ha vinto il Milan e ha festeggiato. Quindi non vedevano l'ora. L'Inter va in difficoltà in Europa quando si alzano i ritmi. Inter deve stare bene fisicamente per fare quel gioco. Deve prendere un difensore veloce, una punta diversa da quelle che ha in rosa. Fanno il gioco delle coppie e sono tutti accoppiati, ma in mezzo al campo uno di struttura io lo prenderei. Quello che so io è che se hanno la possibilità vanno su un attaccante giovane. E poi secondo me faranno un difensore. Buchanan per fare il quinto ha bisogno di tempo. E poi lo ha sempre impiegato a sinistra e non a destra".