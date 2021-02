Biasin: “Mercato Inter, qualcosa di clamoroso è successo. Se Conte deciderà che esiste…”

Ultimo giorno di mercato di riparazione. A causa della pandemia, è stato uno dei mercati più poveri degli ultimi anni. Come sottolinea Fabrizio Biasin dalle colonne di Libero, questo mercato in qualche modo non è mai incominciato.

“Manca il grano e sarà già molto se al termine della stagione i club riusciranno a pagare gli stipendi ai calciatori. Siamo messi così, altro che balle. L’Inter. I nerazzurri hanno combinato nulla: zero ingressi, non capitava da… boh, forse non è mai capitato. In realtà qualcosa di clamoroso è successo: un grande giocatore dopo un anno da emarginato ha trovato il modo di emergere. Si chiama Eriksen, viene dalla Danimarca e nell’ultima settimana ha fatto vedere di che pasta è fatto (certi palloni li sa giocare solo lui). Se il suo allenatore deciderà che esiste un calcio anche oltre “l’intensità” avrà tra le mani un rinforzo sontuoso. Ecco, per intenderci, più che un vice-Brozovic, sarebbe bello vederlo come mezzala a fianco del croato e dell’insostituibile Barella. Vi sveliamo come andrà a finire: salvo miracoli resterà solo un’alternativa in chiave di regia”.

(Libero)