Biasin: “Inter, accordo con Bellerin e Nandez ma non con i club. Prenderli entrambi…”

L'Inter ha raggiunto un accordo sia con Hector Bellerin che con Nahitan Nandez. Manca ancora l'intesa con i rispettivi club

L'Inter ha raggiunto un accordo sia con Hector Bellerin che con Nahitan Nandez . Lo conferma Fabrizio Biasin, che però allontana la possibilità di una chiusura immediata per una delle due operazioni. E allontana anche l'ipotesi che l'Inter porti a Milano entrambi i giocatori.

"L’Inter ha l’ok di Bellerin ma non ha ancora chiuso con l’Arsenal. Stesso discorso per Nandez-Cagliari. In entrambi i casi l’unica formula possibile è quella del prestito (poco) oneroso e uno esclude l’altro", il commento di Biasin.