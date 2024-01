Sky – Buchanan all’Inter, ormai ci siamo: ecco cosa manca per chiudere definitivamente

"Mancano davvero solo gli ultimi aspetti da definire per l'arrivo di Buchanan all'Inter: da sistemare infatti solo i dettagli del contratto e dell'ingaggio tra il club nerazzurro e il calciatore. Con il Brugge invece l'accordo è già stato trovato: 7 milioni di euro più 2/3 di bonus per il trasferimento definitivo dell'esterno canadese. L'operazione è in dirittura d'arrivo, con la sistemazione degli aspetti contrattuali l'Inter porterà a casa il vero obiettivo del mercato di gennaio, necessario dopo l'infortunio di Cuadrado", conferma sul suo sito Sky Sport.

Per Inzaghi sarà un rinforzo importante per diversi motivi, tra i quali anche la duttilità del classe 1999: "Il canadese è infatti capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco e a diverse posizioni in campo: nasce come esterno di destra, può fare il quinto di centrocampo nel 3-5-2 o il terzino in una difesa a 4, può essere centrocampista esterno o anche l'esterno offensivo puro in un tridente di attacco. Cosa non secondaria, si può adattare anche a sinistra, e ha una caratteristica importante: sa saltare l'uomo ed è molto veloce", chiosa Sky Sport.