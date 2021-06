Calhanoglu, rilancio in extremis ieri del Milan: la risposta dell’agente di Hakan

Fino all'ultimo i rossoneri hanno provato a convincere il trequartista turco a firmare il rinnovo di contratto, ma aveva già scelto l'Inter

Fino all'ultimo il Milan ci ha provato per Hakan Calhanoglu e ha sperato. Dopo i rumors sull'Inter, nella giornata di ieri i rossoneri hanno sondato il terreno col turco per provare il rilancio. Lo ha svelato oggi il Corriere della Sera, che ha fatto chiarezza sulla situazione.

“Calhanoglu firmerà un contratto triennale da 5 milioni più 1 di bonus, guadagnando poco più di quanto il Milan era disposto a offrire. Ovvero un accordo di 4 anni a 4 milioni, più 500mila euro di bonus. Inutile il tentativo last minute effettuato ieri mattina dai dirigenti rossoneri - che però non confermano - di pareggiare la proposta nerazzurra: “Grazie, ma ormai Hakan ha dato la parola all’Inter”, la risposta di Stipic. Se Pioli si rammarica lamentando la partenza di un giocatore che considerava centrale nel proprio progetto, la società non pare disperarsi”, si legge.