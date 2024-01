Calvarese: “Rocchi non può parlare così. Audio Inter-Verona? VAR non dice nulla su…”

La domanda è: oggi gli arbitri in Italia sono diventati tutti scarsi? Ovvio che no, ma devono migliorare a livello tecnico. Ed è qui che il responsabile della CAN e la sua Commisione devono dare una linea uniforme legata spesso a dettagli non trascurabili. E se posso, con molta umiltà, avanzare una critica a questa gestione, è che si sta lavorando tanto sul target delle proteste (ed è giusto) ma bisognerebbe concentrarsi di più sulla tecnica, requisito che sembra mancare in molti dei suoi arbitri, che non possono essere diventati scarsi come per magia. Se consideriamo gli errori, si percepisce che alcuni sono davvero grossolani. Non parliamo di casi-limite come Pulisic in Genoa-Milan, ma di circostanze nelle quali è mancato davvero un approccio tecnico all’episodio. A Coverciano, ieri, abbiamo sentito gli audio di Nasca sulla carica irregolare di Bastoni a Duda: il VAR non dice nulla su quello che è successo prima del fallo, il corpo a corpo tra i due in area di rigore.

Manca quindi una lettura tecnica, focalizzata sui dettagli. Gli arbitri che sono arrivati in Serie A sono forse i migliori d’Europa ma hanno bisogno di migliorare lavorando sugli episodi passati per cercare di essere più uniformi. Infine il numero di errori. Rocchi ne ha ammessi otto in questo inizio di stagione, Ma certificare il numero degli errori mi sembra un computo metrico giornalistico che nulla ha a che vedere con la casistica arbitrale che dovrebbe far parte di un processo culturale calcistico ben iniziato con open var. Anche perché, tralasciando la Coppa Italia, dove ci sono stati anche errori molto gravi (tecnici e di protocollo) nel computo dell’AIA mancano comunque errori dichiarati dallo stesso designatore come ad esempio Milan-Torino (un fallo di mano non da rigore) ed altre decisioni non esatte ma non evidenziate perché senza strascichi polemici come ad esempio l’Intervento del VAR in Napoli Lazio (gol annullato per fuorigioco) quando invece per l’AIA era da silent check".

