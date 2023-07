Inter, nessun dubbio su Carboni: progetto chiaro. Prestito a una sola condizione

Sul talento di Valentin Carboni ci sono pochi dubbi: il gioiellino dell'Inter, classe 2005, ha già avuto modo di debuttare in Prima Squadra, e recentemente è stato protagonista al Mondiale U20 con l'Argentina, indossando l'iconica e prestigiosa maglia numero 10 nonostante fosse il più piccolo del gruppo. I nerazzurri hanno grandi progetti per lui, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il piano per Carboni prevede un’estate di lavoro con la prima squadra, nel frattempo Inzaghi valuterà se sia il caso di reperire una quarta punta sul mercato (come tutto lascia pensare) o se affidarsi (almeno per la prima parte di stagione) al giovane argentino".