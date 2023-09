Caressa: “Inter fortissima, brava a non cedere ai ricatti. E ha preso un grande giocatore”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha giudicato così il mercato dell'Inter, attribuendogli un 7 come voto: "Ha colpito il voltafaccia di Lukaku e la questione Samardzic: ma do 7 perché non ha ceduto ai ricatti. Quando ti cambiano le carte in tavola e tu hai già trovato l'accordo e stretto la mano, non puoi sempre dire sì: mi è piaciuto quest'atteggiamento. Poi ha comprato un grande giocatore come Frattesi, completa il centrocampo. Poi ha Thuram, che ha fisicità che spacca in Italia: per me segnerà più gol di quanto fatto in carriera. Arnautovic è un giocatore che può completare la rosa: l'Inter di quest'anno mi sembra fortissima".