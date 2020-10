Nessun futuro al Psg per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter non è mai stato al centro di una trattativa tra i due club. Lo conferma l’Equipe, il quotidiano che aveva erroneamente dato per fatto il trasferimento del portoghese ai parigini. In realtà, è Danilo Pereira il portoghese che andrà al Psg e che oggi sosterrà le visite mediche.

Per Joao Mario nulla di fatto, con l’Equipe che si scusa con i suoi lettori e chiude la gaffe.