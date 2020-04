Inter, attenta: su Castrovilli piomba la Juventus. Conte insiste per un doppio colpo

Non c’è solo l’Inter su Gaetano Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina, secondo quanto riporta Tuttosport, è finito nel mirino della Juventus, intenzionata a fare dei cambiamenti in mezzo al campo in vista della prossima stagione. I nerazzurri, tuttavia, non vogliono mollare la presa, e possono contare su uno sponsor d’eccezione: Antonio Conte.

“Obiettivo chiaro: Gaetano Castrovilli, anni 23, centrocampista della Fiorentina, approdato al grande calcio con un po’ di ritardo ma non per questo meno meritevole di attenzioni. Chiedetelo alla Juve, per la quale la mezz’ala non è l’unico obiettivo per rifare il make up al centrocampo (Sandro Tonali e Paul Pogba restano caldissimi), e pure all’Inter dove il primo sponsor del giocatore di origini pugliesi è un corregionale che – raccontano gli spifferi milanesi – farebbe carte false pur di averlo: Antonio Conte. […] Conte non si arrenderà tanto facilmente e proverà a convincere la dirigenza dell’Inter a investire fortemente su Castrovilli, tanto meglio se assieme a Chiesa, altro oggetto del desiderio dell’allenatore nerazzurro“.