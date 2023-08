CdS – Inter la più interessata a Balogun. L’Arsenal non esclude uno sconto

Il nome di Folarin Balogun è tornato in cima alla lista dei desideri dell'Inter. Marotta e Ausilio lavorano per regalare in fretta a Simone Inzaghi un centravanti, perché l'inizio della stagione ormai è vicino. Gianluca Scamacca è ormai sfumato, resta in pista l'attaccante dell'Arsenal che tanto piace alla dirigenza. Il Corriere dello Sport propone un aggiornamento sulle possibili cifre dell'operazione: