Champions, biglietti Inter-Milan: date, fasi di vendita, ecco tutte le info

La data è fissata, l'appuntamento è già segnato in rosso sull'agenda di tutti i tifosi: Inter -Milan, il Derby di Milano, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Si giocherà a San Siro martedì 16 maggio alle ore 21:00: chi passa il turno conquista il pass per Istanbul, sede della finale della UEFA Champions League che si disputerà il prossimo 10 giugno. Un evento straordinario, destinato a lasciare con il fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio nel Mondo. È il Derby di Milano nella sua essenza più elevata.

Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162-166-172 nel primo anello arancio e tutto il secondo anello blu: potranno scegliere per sé un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere anche tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito.

Per entrambe le fasi sarà necessario utilizzare il numero della tessera Siamo Noi, sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato, per concludere l’acquisto. Tutti i biglietti saranno tuttavia emessi in formato elettronico PDF e non verranno quindi caricati sulla tessera SiamoNoi.