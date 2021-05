Champions 2021-22, ecco le 4 fasce e possibili avversarie dell’Inter: nerazzurri in 1a

La vittoria dello scudetto darà la possibilità all'Inter di Antonio Conte di presentarsi al via della prossima edizione della Champions League in prima fascia, come di diritto per chi vince il proprio campionato nazionale. In attesa della finale di quest'anno tra Manchester City e Chelsea (e della finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal), ci sono squadre già certe di essere nelle altre tre fasce. Juventus, Atalanta e Milan, per esempio, saranno rispettivamente in seconda, terza e quarta fascia. Ecco, dunque, le squadre già certe di appartenere alle quattro fasce della prossima Champions: