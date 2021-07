Inter, chance per Agoumé? Caratteristiche uniche, può stupire. E sul rinnovo…

Il centrocampista francese farà parte del gruppo che si ritroverà ad Appiano Gentile per l'inizio del ritiro

La stagione 2021/2022 dell'Inter si apre ufficialmente giovedì 8 luglio: il neo tecnico Simone Inzaghi, insieme al suo staff, dirigerà il primo allenamento ad Appiano Gentile. Per l'occasione saranno aggregati al gruppo anche numerosi giovani rientrati alla base dopo aver maturato esperienza in prestito altrove: tra questi anche Lucien Agoume, centrocampista francese reduce da un anno a La Spezia. La dirigenza nerazzurra crede ciecamente nelle qualità del talentuoso classe 2002 e, secondo La Gazzetta dello Sport, questi primi giorni di ritiro potranno servirgli per stupire Inzaghi e meritarsi la conferma in rosa.