Chiellini nel suo libro: “Se dovessi cercare un altro Chiellini, sceglierei un giocatore dell’Inter”

Giorgio Chiellini parla di attaccanti ma anche di difensori nel suo libro appena uscito. Ne parla affascinato perché li studia. Esiste un giocatore che più di tutti gli assomiglia? Pare proprio di sì ed è un giocatore dell’Inter: “A me piace studiare gli avversari, gli attaccanti intendo, ma anche i difensori. L’uruguaiano Godin, per esempio, che non a caso Antonio Conte ha voluto all’Inter: ebbene se mi chiedessero chi nel mondo vive le partite e il mestiere nel mio stesso modo, direi proprio Godin. Lo percepisco, lui è come me. Anche se siamo diversi come caratteristiche, siamo entrambi carismatici, facciamo reparto. Sceglierei lui, se dovessi cercare un altro Chiellini”.