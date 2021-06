Il Jiangsu Suning non esiste più. Il club campione di Cina, di proprietà di Suning, è stato dismesso ormai da tempo. Ma adesso non esiste più neanche fisicamente. Dalla Cina, infatti, arrivano le immagini della demolizione della sede dell'ex club di Eder e Miranda. Una fine triste e inattesa per il club laureatosi lo scorso inverno campione nazionale per la prima volta nella storia.