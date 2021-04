Condò: “Inter, 11 vittorie non arrivano gratis. Ecco il segreto della striscia”

Le considerazioni del giornalista nel suo editoriale di oggi per Repubblica

Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, si è soffermato sul cambio di marcia dell'Inter nel corso della stagione. Questo il focus: "Finché era in Champions ha corso alla velocità delle altre — l’11 dicembre aveva tre punti meno del Milan, era alla pari col Napoli e un punto sopra la Juve — fra dicembre e la ripresa delle coppe ha allungato (Inter 50, Milan 49, Juve 45 il 12 febbraio), da lì in poi ha scavato il solco che oggi le dà 11 punti sul Milan e 12 sulla Juve".

I numeri parlano chiaro. Sottolinea Condò: "Dimostrano l’assoluta superiorità di Conte quando può lavorare su un ciclo settimanale, e la riuscita di un’operazione delicata come l’allargamento dall’interno della rosa una volta recepito il messaggio che il mercato di gennaio non esisteva. Il recupero di Eriksen e Perisic, ma anche di Sanchez, è una spiegazione centrale nella lunga striscia di vittorie. Undici successi consecutivi non arrivano gratis, soprattutto in questa stagione. Costano una fatica che trasforma la squadra agile e sfrontata di Inter-Juve e del derby — il prequel e l’episodio 4 della serie — in quella prudente per contenere l’Atalanta — episodio 7 — fino alla versione in risparmio energetico che alla decima puntata ha lasciato palla (ma non punti) al Sassuolo".