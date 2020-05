Inter, neanche oggi Conte ad Appiano: comanda a distanza. “E non ha dimenticato che Zhang…”

Ieri ad Appiano l’Inter ha ripreso gli allenamenti, ovviamente individuali, nell’ottica di un’eventuale ripartenza del campionato. Chi non ha presenziato al Suning Training Centre è Antonio Conte, che, come spiega La Gazzetta dello Sport, comanda a distanza lo svolgimento delle sessioni dei suoi giocatori: “C’è ma non si vede, il mister. Ad Appiano ieri non s’è visto e non andrà neppure oggi pomeriggio, per la seconda giornata di sedute. Non c’è bisogno, in questa fase. Ha i suoi uomini in campo, lui usa il telecomando a distanza.

Proprio come ha fatto nei due mesi di isolamento, quando ha sottoposto ai giocatori un programma di allenamento molto intenso. Non era certo un capriccio, ma il frutto della convinzione che fosse l’unica via percorribile per non trovarsi impreparati in caso di ripartenza, magari correndo il rischio di infortuni. E, sotto sotto, pure per non concedere vantaggi ai rivali. La stagione è tutta da giocare, c’è un campionato da sistemare. E, ancor di più, il tecnico non può aver dimenticato la voglia di Zhang e di tutta la società di arrivare in fondo a una competizione già in questa stagione. Coppa Italia ed Europa League sono lì, distanti solo a guardarle distrattamente.