Coppa Italia, chi può riposare? Conte costretto a spremere 2 big. E c’è una nuova assenza

Quanti cambi potrà fare veramente Antonio Conte nel turno di Coppa Italia contro il Cagliari? Alcuni ma sicuramente il turnover sarà limitato. Intanto, c’è da fare i conti con un’assenza certa. Quella di Roberto Gagliardini, squalificato dalla competizione dello scorso anno. Assente anche Danilo D’Ambrosio.

Torneranno in campo, sicuramente, Milan Skriniar e Nicolò Barella, che hanno saltato per squalifica Inter-Atalanta. Ma due big saranno costretti a giocare: si tratta di Marcelo Brozovic e di uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Conte non si fida ancora di Alexis Sanchez dal primo minuto, per cui dovrebbe giocare un membro della coppia magica con Sebastiano Esposito.

Probabile turno di riposo per Candreva, con Lazaro titolare, e per Vecino, con Borja Valero insieme a Brozo e Barella. A sinistra ancora Biraghi, in difesa potrebbe giocare Ranocchia centrale al posto di De Vrij, con Skriniar a destra e Bastoni a sinistra. Panchina per Sensi, appena rientrato.