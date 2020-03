Wanda: “Coronavirus ci cambierà, oggi avrei paura a uscire. Ho capito che posso…”

Per quanto riguarda il quotidiano, la showgirl ha detto: “Salvo l’unione familiare, la comunicazione, una colazione senza correre… Non so, ieri ho passato tutto il pomeriggio impegnata col guardaroba di Mauro, ho stirato e piegato tutto per lui. Ho organizzato molte cose, ma la mia testa non mi impedisce di pensare: “Quale sarà il futuro dei bambini?” Oggi abbiamo iniziato a dipingere noi cinque e pensavo dentro: “In quale mondo li ho portati?”. Uno come genitore vuole evitare qualsiasi tipo di tristezza o preoccupazione e ascoltiamo le notizie quando loro dormono”.

“Ha cambiato la nostra vita e penso che dopo questo, la vita non sarà più la stessa per nessuno. Non è più lo stesso e dopo così tante morti non saremo più gli stessi. Questo ti cambia, ti rende più cauto e dà importanza anche alle cose meno importanti e pensi: “Posso vivere con meno cose!” E per vivere hai bisogno di cibo, aria pulita, la tua famiglia … In Italia è abitudine bere il caffè in piedi, insomma non mi piace molto, ma quando lo riprenderò lo sentirò con un altro gusto. Tutto accade per qualcosa e forse dovevamo fermarci. Ma ci costerà molto tornare alla realtà. Oggi sento che se dovessi tornare a uscire di nuovo, sarei presa dal panico e ho molta paura”.

