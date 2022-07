Inter, Correa: “Gambe pesanti ma è normale. Lukaku? Proviamo a cercarci”

Non siamo ancora tutti in forma, le gambe sono pesanti: ma è normale, il mister ci ha detto che dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo cercare di essere più freschi le prossime partite per arrivare al meglio alla prima di campionato. Lukaku? Sta andando bene, stiamo provando a cercare le giocate: oggi non ci siamo riusciti ma abbiamo altre partite per migliorare".