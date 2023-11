CorSport: “Scudetto, l’algoritmo dice Inter all’84%”. Come funziona e la classifica finale

L'ultima parola spetta al campo, ma a livello di calcoli non sembra esserci dubbio: è l'Inter secondo l'algoritmo di Opta la favoritissima per lo scudetto. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "In un’eterna sfida che si gioca anche sul piano psicologico, l’algoritmo di Opta Predictions entra a gamba tesa e si sbilancia come non aveva fatto neanche l’anno scorso con il Napoli di Spalletti. Non si limita a dire che la corsa per il primo posto sarà un affare per due squadre, Inter e Juve. Ci dice che oggi, dopo dodici giornate, la squadra di Simone Inzaghi ha l’84,5% di probabilità di conquistare il tricolore, contro l’11,8% della banda di Allegri.