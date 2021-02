Costacurta: “Barella cc italiano più forte? Io direi d’Europa”. Bergomi: “Ma con Kessie”

E’ il rendimento straordinario di Nicolò Barella il tema sul tavolo durante la puntata di Sky Calcio Club. Il centrocampista dell’Inter continua infatti la sua crescita esponenziale e al momento, a detta di molti, è il miglior italiano per quanto riguarda le prestazioni, che continuano a crescere partita dopo partita.

Lo scambio di opinioni

Fabio Caressa ha infatti dato un giudizio netto: “Io mi sono sbilanciato, per me Barella è il centrocampista italiano più forte”. Immediata la risposta di Billy Costacurta, che non si ferma al campionato italiano: “Possiamo allargare il discorso anche all’Europa“. Beppe Bergomi, infine, ha dichiarato: “E’ l’italiano migliore in assoluto, in Serie A è il migliore insieme a Kessie”.