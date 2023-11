E' tutt'altro che certo il recupero di Juan Cuadrado per Juventus-Inter, partita per lui evidentemente speciale visti i trascorsi bianconeri

E' tutt'altro che certo il recupero di Juan Cuadrado per Juventus-Inter , partita per lui evidentemente speciale visti i trascorsi bianconeri. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle sue condizioni:

"Juve-Inter rischia di non avere uno dei protagonisti più attesi: Juan Cuadrado. Il grande ex infatti non è andato in nazionale per il problema al tendine che lo tormenta dall’ultima sosta".