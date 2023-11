Inter, per Cuadrado oggi provino decisivo. Senza problemi, Inzaghi lo porterà a Torino

L'esterno ex Juve non vuole mancare all'appuntamento contro la sua ex squadra. Sarà decisiva la rifinitura di questa mattina

"Sfida forse non decisiva ma sicuramente molto indicativa: se l’Inter vince, allora sarà prima mini-fuga scudetto. Anche per questo nessuno vuole perdersi l’occasione di essere protagonista, soprattutto il grande ex Juan Cuadrado: l’esterno ieri ha effettuato per la prima volta l’intera seduta di allenamento in gruppo e spera di poter finalmente rientrare nella lista dei convocati. Oggi “provino” decisivo: se durante la rifinitura non avrà alcun tipo di problema, Inzaghi potrebbe decidere di portalo a Torino, per avere un’arma in più - e di qualità - da giocarsi in caso di necessità", scrive La Gazzetta dello Sport.