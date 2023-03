Inter, Darmian: “Gol Juve? Le immagini sono abbastanza chiare e non devo dire altro”

«Una sconfitta che fa male, ci tenevamo molto a fare bene contro la Juve che sicuramente ha fatto una buona partita e noi potevamo fare meglio. Ci prendiamo la responsabilità di questa sconfitta come facciamo per tutte le altre in questo campionato. Dobbiamo migliorare perché nove sconfitte sono tante per una squadra come la nostra. Dopo la sosta torneremo a lavorare e cercheremo di riprenderci nel migliore dei modi». Matteo Darmian, su DAZN, ha parlato della partita con la Juventus e si è soffermato anche sul fallo di mano in occasione del gol segnato dai bianconeri. «Non esistono immagini chiare? L'episodio pesa alla fine della partita, poi da quello episodio nasce l'azione del gol. Non so cosa dire, è abbastanza evidente e non devo dire niente altro. Oggi è andata male e non possiamo fare altro se non leccarci le ferite, ma le immagine sono abbastanza chiare», ha aggiunto.