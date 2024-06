Tra non molto tempo tifosi potranno conoscere il calendario della prossima stagione di Serie A: ecco la data del sorteggio

C'è molta attesa per la prossima stagione di Serie A, con diverse squadre che partono con l'obiettivo di scucire lo scudetto all'Inter .

In attesa di capire come si evolverà il calciomercato, a breve i tifosi potranno conoscere il calendario delle proprie squadre. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, giovedì 4 luglio, in quel di Roma, si terrà il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A.