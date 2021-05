De Vrij: “Scudetto grande traguardo per l’Inter. Conte? Quando lavori con lui capisci…”

In un'intervista a Algemeen Dagblad, Stefan de Vrij ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver ridato gioia ai tifosi dell'Inter

Un grandissimo traguardo, conquistato sulle spalle di un grande condottiero come Antonio Conte. In un'intervista a Algemeen Dagblad, Stefan de Vrij, fra i protagonisti dello scudetto dell'Inter, ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver ridato gioia ai tifosi nerazzurri. Ecco le sue parole:

SCUDETTO - "L'Inter ha vissuto momento difficili, questo è un grande traguardo per il club. Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. Se è solo un punto di partenza? Il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo".

CONTE - "Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo. È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte. Siamo preparati per ogni partita nei minimi dettagli. Sappiamo tutto dell'avversario, del suo modo di attaccare e difendere. Conte ha portato con sé un'intera squadra quando è entrato all'Inter. Con Oriali come assistente. A volte mi racconta che ha giocato contro Cruyff negli anni '70: 'Non si poteva difendere contro di lui' mi dice".

FRA I MIGLIORI AL MONDO - "Van Hagenem pensa che io sia tra i migliori difensori del mondo? Fanno piacere i complimenti di una tale leggenda, potrebbe avere ragione. Il fatto che io non sia spesso in primo piano penso anche a che fare col mio carattere. Sono stato educato un po' così e penso che vada bene".

ELIMINAZIONE CHAMPIONS - "Non sentirete mai dire dalla mia bocca che l'eliminazione dalla Champions è stata un un vantaggio per lo scudetto. Una grande delusione".

CONDIZIONE FISICA - "Ho giocato più di sessanta partite da giugno, ma non sono ancora stanco. Ho avuto il coronavirus, ho perso delle partite per questo, avendo influenza per due giorni e perdendo gusto e olfatto. Per fortuna, però, mi sono ripreso".

FINALE EUROPA LEAGUE - "E' stata una grande delusione, ma ci ha aiutato a fare lo step successivo. Abbiamo iniziato questa stagione facendone altri. Questa Inter è stabile, solida, unita. La scorsa stagione a volte prendevamo gol alla fine, quest'anno ci è successo raramente. E c'era sempre pazienza, e questo ha fatto la differenza".

