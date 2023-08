Record – Taremi, nessuna offerta da Inter e Tottenham. Ecco il prezzo fissato dal Porto

L'interesse del Tottenham per Taremi è direttamente correlato a una possibile partenza da Harry Kane al Bayern Monaco nelle prossime settimane. L'imprevedibilità del mercato impedisce di tracciare scenari definitivi, rimane sempre la possibilità che il Tottenham – o l'Inter, che pure segue da vicino l'iraniano – si faccia avanti con i 30 milioni di euro richiesti dal Porto. In tal caso, la questione sarà discussa con Taremi e anche Sérgio Conceição sarà ascoltato prima che si prenda una decisione definitiva. Quel che è certo è che il mercato è un argomento tabù in casa Olival in questi giorni e, da parte di Taremi, non ci sono pressioni per andarsene.