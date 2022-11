Di Canio: “Questa frase di Inzaghi è di basso livello. E Barella con Conte fa fallo sicuro”

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato le dichiarazioni di Simone Inzaghi rilasciate al termine di Juventus-Inter. Il commentatore non è tenero nei confronti del tecnico nerazzurro per una frase in particolare: "A Inzaghi voglio bene, ma la sua comunicazione è di basso livello per come sta allenando. La comunicazione non l'ha migliorata dopo due anni all'Inter".