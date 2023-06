"Abbiamo diversi leader nello spogliatoio, questo è quello che ci rende così forti. Abbiamo un gruppo in cui tutti potrebbero fare un discorso prima della partita. Come sta Walker? Da quello che so, sarà pronto per giocare. Sono sicuro che chiunque giocherà sarà pronto per farlo. Il punto di forza dell'Inter? Potrei dirne tanti, ma dico la squadra. Ha dimostrato di essere forte, si vede da come festeggiano i gol, sono molto uniti".