Dimarco: “Barça ha spinto il Viktoria? Allora potevano andarsene a casa a fine primo tempo”

Al termine di Inter-Viktoria Plzen, Federico Dimarco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Siamo contentissimi, passare un girone così non è da tutti. Penso sia stato il girone più difficile della Champions. Stimolo di buttare fuori il Barcellona? Alla fine del primo tempo potevano andare a casa, era già 2-0. La pressione fa parte del gioco, non abbiamo guardato in faccia a nessuno e fatto la nostra partita".