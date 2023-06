Inter, tra Dimarco e Silva finisce in parità. L’esterno non segna, il portoghese colpisce

"Fin dall’inizio si è capito che sulla sinistra dell’Inter, la destra del City, sarebbe andato in scena un incrocio capace di incidere sullo svolgimento della finale. Bernardo Silva contro Dimarco ha prodotto nel Manchester una variazione interessante e straniante allo stesso tempo. Ci riferiamo a Stones, per lunghi tratti di rinforzo sulla destra, quasi nel ruolo di terzino. Guardiola forse temeva l’asse Bastoni-Dimarco, i lanci del primo e le “scavallate” del secondo, così ha rafforzato gli argini. Bernardo Silva ha provato subito a ribaltare il fronte, con l’assolo concluso da un tiro a giro fuori di niente. Nell’occasione Dimarco si è fatto saltare con facilità, ma non si è scoraggiato e ha risalito la corrente. Più di una volta è decollato in fascia, con Stones e Akanji perplessi su chi dovesse occuparsene e con Bernardo Silva “alto” e lontano", sottolinea La Gazzetta dello Sport.